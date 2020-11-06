Apple於香港時間11月6日凌晨提供iOS 14.2正式版（版本18B92），加入超過100個 Emoji表情符號（包括台式珍珠奶茶）及8款背景圖片桌布外，此外還新增了包括Intercom廣播、支援MagSafe約8個新功能，下文為大家整理一下。

（手機擷圖）

👇👇👇iOS 14.2 8大新功能！引入Intercom跨裝置廣播、支援MagSafe！👇👇👇

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👇👇👇iOS 14.2新增超過100種全新Emoji表情符號，包含動物、食物、面孔、家用物品、樂器及性別相關Emoji👇👇👇

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👇👇👇iOS 14.2新增8款全新桌布！加入全新8張明暗桌布共16 張！有實景有電繪！👇👇👇

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Apple iPhone 12 系列中的 Pro Max 、mini 兩機即將開售，還在「十五十六」不知要入手哪一個型號？可以參考下《香港01》科技玩物頻道編輯的意見👇👇👇

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