《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》將於下星期四（11月12日）在香港正式上映！相信鬼滅迷都按捺不住，想快點入場跟其他鬼滅迷相認呢？但是要怎樣才可做到鐵粉認證呢？ 如果鬼滅迷是iPhone用家的話，就有福了！更新iOS 14之後，就可以簡單用Widget美化主畫面，製作出鬼滅之刃主題。這樣入戲院之前拿出鬼滅電話，就可以證明自己對鬼滅的忠誠！

iPhone更新為iOS 14後，只要編輯主畫面加入美美的Widget小工具，就能輕易美化變成鬼滅之刃主題。首先，利用搜尋下載或者截圖取得鬼滅之刃的Wallpaper，或者角色圖片，以備用於加入Widget及Apps圖標。記者今次試用炎柱圖片，設定為主畫面及鎖定畫面的桌布。

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》將於下星期四（11月12日）在香港正式上映！

有試過編輯主畫面的朋友，或許曾經遇到這些問題，例如移動Apps位置到另一頁面的時候，就會令其他Apps排版移位，之後整個排版都會很凌亂。

另外所有Apps和Widget都無法隨意放置，亦會遮擋手機桌布。其實想排版齊齊整整，變得帥氣，只要學到以下3招主畫面排版秘技，就能夠輕鬆解決問題！

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想要一個鬼滅主畫面，不在乎是更改一下Apps圖標變成鬼殺隊人物，製作一個禰豆子時鐘、鬼滅之刃人物併圖Widget等等。不過要用哪些Apps，而且要怎樣的步驟先可以完美展示鬼滅之刃的精髓？

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻7個Widget App鬼滅主畫面【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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手機轉鬼滅主題，不單是鐵粉的認證，更是一起倒數劇場版的來臨，期待著跟其他鬼滅迷一起入戲院！

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以上只是部分快速刪除照片的方法！想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：《鬼滅》13個角色星座公開 炎柱是金牛座代表 禰豆子是山羊座？