iPhone 12 mini開箱評測上手玩，5大賣點值得入手！iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max雙雙於本周正式推出。機身極度輕巧，但不少傳聞指機能減弱、電量減少，並不是最佳的選擇，我們《香港01》科技玩物記者就在官方正式推出前幾日將實機到手，立刻開箱上手實測！

iPhone 12 mini比iPhone SE2更細的機身，卻擁有5.4吋螢幕，的確對於喜歡細機的用家非常吸引。不過究竟新機是如之前傳聞而言，機身細，但內涵不足呢？立刻開箱，玩足48小時上手評測。

今次記者入手綠色的iPhone 12 mini，比起上次的藍色更特別。（林勇攝）

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👇👇即睇iPhone 12 Pro Max開箱細節，以及評測6大賣點以，實試會不會易鉻手呢？👇👇

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