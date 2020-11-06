iPhone 12 mini／12／12 Pro／12 Pro Max應該買哪一款？四機特色賣點一文對比！Apple將於將「迷你版」iPhone 12 mini及最強性能的iPhone 12 Pro Max正式推出，不過幾款iPhone 12有何賣點？究竟應該如何選購？下文為大家詳盡分析。

iPhone 12系列終於全部推出市面，由最細最平的iPhone 12 mini，至性能超強的iPhone 12 Pro Max都有著不同的特色以及賣點，當然同時兩機都有一些大家未必留意得到的缺點。本文先為各位詳盡解構兩機的特點，最後更會分析iPhone 12四款手機的各自賣點，以及合適哪一些用家選擇。

四款iPhone 12各自有不同特色及賣點，果迷如何選擇合適自己的手機？（Apple）

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同場加映：記者提早將iPhone 12及12 Pro入手，立刻開箱試玩9大新功能／賣點！

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同場加映：iPhone 12／12 Pro官方指利用MagSafe作無線充電，比起一般無線充電更快（15W vs 7.5W）。不過充電速度究竟快多少？記者今次就將iPhone 11、12及12 Pro利用Apple原裝20W Type C充電器接上MagSafe充電。

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