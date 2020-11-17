萬眾期待的遊戲《Cyberpunk 2077（電馭叛客2077）》一再延期，本身在此時應該已經有得玩，但又再延至 12 月 10 日才發售，不過其周邊聯乘倒是相當「準時」，例如與 OnePlus 合作推出的特別版 OnePlus 8T 智能手機。

OnePlus 為《Cyberpunk 2077》重新設計 OnePlus 8T

早前《Cyberpunk 2077》的開發者 CD Projekt 就與手機廠 OnePlus 合作推出了特別版本的 OnePlus 8T，原以為只是換個顏色就當新版；但近日它以水貨途徑抵港，上手過後就發現它從內到外都相當有誠意，從外包裝、手機設計、配件以至手機內的介面、主題都十分有《Cyberpunk 2077》的味道👇👇👇

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Cyberpunk 2077「夜城」相機濾鏡效果突出

在 Cyberpunk 2077 特別版 OnePlus 8T 的相機 App 中，加入了獨家的「夜之城」及「北加州」濾鏡（蔡浩騰 攝）

今次《Cyberpunk 2077》特別版 OnePlus 8T的試玩時間相當有限，未能試盡機內的所有功能，但機內的獨家「夜城」相機濾鏡確實相當特別，早前有國內網民在開箱的同時也用此濾鏡試拍，效果相當不錯，尤以夜景最為突出。

👇👇👇按圖放大看 OnePlus 8T 特別版 Cyberpunk 2077 濾鏡效果👇👇👇

水貨抵港賣近＄7000 都被買清光？

《Cyberpunk 2077》特別版 OnePlus 8T 日前被引進香港，因為是中國大陸版本機種而沒有完整版的 Android 使用，但也無礙 Fans 們搶機。

據聞特別版 OnePlus 8T 即使開價高至＄6980，依然在上架後被搶購一空，幸而先達方面的店鋪又再進了一輪新貨，對《Cyberpunk 2077》有愛的各位，不要錯過了。

查詢：三禾電氣

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