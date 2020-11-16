iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max上星期正式推出，整個iPhone 12系列4款手機終於全部登場。除了螢幕、性能、相機外，相信不少人關心4款iPhone 12電量及續航力與上代比較。今次《香港01》科技玩物記者，就花了數天詳盡測試4款手機的續航表現，更與上代iPhone 11 Pro Max作比較，看看iPhone 12 mini／12 Pro Max等手機的表現，會否帶來驚喜。

今次記者花了數天時間測試iPhone 12／12 mini／12 Pro及12 Pro Max的續航力，模擬日常一般用家主要打機、上Facebook及睇YouTube的習慣，再將螢幕調至100%光度作實測。橫向比併iPhone 11 Pro Max的續航力，好讓大家作參考。

iPhone 12 mini／12 Pro Max的續航表現如何？（林勇攝）

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