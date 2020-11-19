摺疊屏幕手機在這兩年算得上是新的手機型態，某程度上反映了人們對變型、變大手機的憧憬，但屏幕中間的一條「摺痕」令不少人卻步。 不過要屏幕尺寸變動自如也不止得「摺疊」一個方法，OPPO 於日前發表的新概念機 X2021 就利用新式的「卷軸屏幕」來實現了同一目的。

智能手機「細變大」另一方向：卷軸屏幕

內地廠商 OPPO 每年總會發表不同的「概念機」，但與網上僅得 3D 立體模擬圖的概念機不同，OPPO 發表的往往是可以上手玩到的實機，例如大前年的潛望遠攝鏡手機、或是上年度展出的屏下自拍鏡頭等等，而今年的 X2021，主題功能則是卷軸屏幕。

OPPO X2021 在機側一掃，即可以在大細屏模式之間切換（圖 OPPO）

卷軸屏幕的仍然是建基於柔性 AMOLED 的手機設計，主要作用在於在需要時展開，令原來的小屏幕可以變成大屏幕的同時，不會像摺機般留下摺痕，而且因為壓力更平均分配的關係，令屏幕的壽命得以延長。

OPPO 展出的 X2021，已經是可以進行變形的實機，而且在現場示範中可見到其播放影片及開 Apps👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

X2021 講明是一部概念機，即 OPPO 暫時未有打算將之正式推出市場，然而各位也不需要失望，因為 OPPO X2021 既然已經可以實機的形式亮相，代表卷軸屏的技術已相當成熟，如果條件許可的話，最快在下年應該就可以見到量產型商品在市場販售。

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