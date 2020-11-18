Apple 今個月除了 iPhone 12 Pro Max 等新手機上市之外，其在「One More Thing」發布會上帶來的 M1 處理器版本 Mac 機們亦正式交貨。 在稍早之前，Apple 就解禁了 M1 版 MacBook Pro 的媒體評測限制，結果一夜之間網上好評爆發，除了「快」以外，M1 處理器版本的 MacBook Pro 更有不少驚喜表現。

不止快、M1 版 MacBook Pro 實機 6 大方面完勝 Intel 版本

在 Apple 初發表 Apple Silicon 系列的處理器時，已經提過其自家推出的電腦處理器在速度上將會十分之快，於正式發表 M1 處理器時也祭出了數據，指 M1 會比現存的筆電處理器快至少 2 倍，而且還有諸多優點，然而各外媒的實機測試還是帶來了不少驚喜。

《香港01》科技玩物頻道記者綜合各大外媒的實機測試報告，發現 M1 版本的 MacBook Pro 在 6 個不同範疇，都勝過 2020 中才發售的 13 吋 MacBook Pro👇👇👇

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Apple M1 處理器 Mac 機全規格一覽

Apple 在發布會完結的同時，已經更新了 Apple Store 上的 Mac 機陣容，不論是 13 吋 Macbook Air 、13 吋 Macbook Pro 以及 Mac mini 的 M1 新版本都已經有售。

值得留意的是，雖然 Apple 將 M1 處理器的運算力捧得天上有、地下無，但除了 Macbook Air 之外，其餘的 13 吋 Macbook Pro 及 Mac mini 則依然保留了 Intel Core i5 的舊版本供選購👇👇👇

選購 Apple M1 Mac 機前該問自己的 4 個問題

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