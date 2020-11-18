【PS5／PlayStation 5騙局】PS5上星期在日本推出，引發搶購潮，炒貴3倍也大有人買。日前有網民以較平炒價網購PS5，豈料貨到一開中大伏！PS5盒中竟然是PS4。更慘的是該位網民事後翻查，發現賣家原來「有言在先」，因此絕無仇報。

這位受PS5新型騙局所害的日本苦主，在2chan開帖分享網購假PS5的產品頁面擷圖，道來其中伏經過。 日本PS5自開賣起一機難求，想入手也要購買網上炒貴的黃牛機。苦主於二手交易網購平台「Mercari」發現了一部定價60,000日圓（約港幣4,434元）的PS5黃牛機。

👇👇👇PS5炒價曾攀升至12、13萬日圓超高位！但日版主機傳出在中國大陸不能連線上網，本想轉售大陸的日本炒家集體急放以至價位回落至7至8萬日圓上下！點圖放大睇網民紀錄Mercari上PS5炒價走勢（圖源：Twitter@sanadamyu）👇👇👇

雖然此黃牛機定價比PS5原價49,980日圓（港幣3,693元）貴，但PS5在日本曾一度攀上12、13萬日圓的超高炒位，即使後來有所回落也徘徊於7至8萬日圓左右位置；6萬日圓相比下算是便宜頗為划算，該位苦主就不加思索購買了。這卻是惡夢的開始。繼續看下去：

👇👇👇食炒買PS5都中伏變PS4？用新盒裝舊主機勁過份！但翻睇賣家條款苦主居然「無仇報」？點圖放大睇有幾慘情👇👇👇

面對此等無妄之災，只能夠老土地講句：便宜莫貪！小心提防！

同場加映：PS5騙局5招看穿不怕中伏！陷阱退散！

近日SONY PS5和微軟Xbox Series X兩部新遊戲主機陸續開賣，掀起搶購潮。PS5在外國極速售罄，香港雖未正式開賣，但預訂單亦炒至天價。

（香港01美術部製圖）

香港甚至全球網絡都出現很多賣機騙局，上文的「新盒舊機」只是其中一例，騙徒手法五花百門，買家一不小心便會中伏，為免破財又沒新機玩，本文整合了5個常見的騙局解說，讓各位買機時提高警覺。

👇👇👇點圖放大睇5招拆解網售PS5主機騙局👇👇👇

更多騙案故事，請瀏覽完整全文：PS5騙局5個特徵看穿 假訂單、假抽獎泛濫 fans集體買錯Xbox舊款

同場再加映：PS5買唔到未必可惜！首批機災情合集！

（香港01美術部製圖）

PS5在外國各地率先推出，香港也有部份水貨進場。不過大家都知首批機總是比較易出問題，海外玩家遊玩時問題陸續浮現。另一方面有網民亦歸納出一些解決方案，一齊來看看：

👇👇👇PS5首批機各種問題 & 網民部份解決方案👇👇👇

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以上圖輯提及災情佔全部一半都無！想了解首批PS5更多伏位，請瀏覽完整全文：PS5首批機災情處處 現花畫面、無限Reboot 附網民解決方案