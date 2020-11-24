友和/AEON Black Friday優惠　Switch七折發售　逾50款限量數產品

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【Black Friday】除了 Amazon 外，其實香港也有推出 Black Friday 網購優惠，友和﹑AEON 先後也公布了 27/11 的 Black Friday 優惠內容。友和更在 27 至 30 日間，每日推不同的限量優惠產品（每日凌晨12點開賣），《香港01》科技玩物記者幫大家精選各日的抵玩產品，方便大家趁 Black Friday 折扣添置家電。

👇👇友和Black Friday優惠　27/11精選14款抵玩產品　TCL 55吋 4K 電視半價👇👇

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👇👇友和Black Friday優惠　28/11精選18款抵玩產品　Switch 69折﹑《薩爾達無雙》88折👇👇

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👇👇友和Black Friday優惠　29/11精選13款抵玩產品👇👇

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👇👇友和Black Friday優惠　30/11精選17款抵玩產品👇👇

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如在友和單一消費滿$1,500，只要使用匯豐信用卡，再輸入優惠碼「HSBC2020」，即可再獲 $200 折扣。

👇👇AEON 「大折日」27/11一日限定優惠　精選6款抵玩產品👇👇

資料來源：友和AEON

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