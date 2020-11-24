【Black Friday】除了 Amazon 外，其實香港也有推出 Black Friday 網購優惠，友和﹑AEON 先後也公布了 27/11 的 Black Friday 優惠內容。友和更在 27 至 30 日間，每日推不同的限量優惠產品（每日凌晨12點開賣），《香港01》科技玩物記者幫大家精選各日的抵玩產品，方便大家趁 Black Friday 折扣添置家電。

👇👇友和Black Friday優惠 27/11精選14款抵玩產品 TCL 55吋 4K 電視半價👇👇

+ 8 + 8 + 8

👇👇友和Black Friday優惠 28/11精選18款抵玩產品 Switch 69折﹑《薩爾達無雙》88折👇👇

+ 12 + 12 + 12

👇👇友和Black Friday優惠 29/11精選13款抵玩產品👇👇

+ 7 + 7 + 7

👇👇友和Black Friday優惠 30/11精選17款抵玩產品👇👇

+ 11 + 11 + 11

如在友和單一消費滿$1,500，只要使用匯豐信用卡，再輸入優惠碼「HSBC2020」，即可再獲 $200 折扣。

👇👇AEON 「大折日」27/11一日限定優惠 精選6款抵玩產品👇👇

資料來源：友和﹑AEON

同場加映：2020最差密碼Top30 榜首有250萬人用1秒可攻破 教你設安全密碼

【2020 密碼】NordPass 近日公布「2020年最差密碼排行榜」，看來仍有很多人忽略密碼安全的重要性，純數字的密碼原來少於 1 秒就可以被破解，點下圖放大睇 Top 30 差的密碼排行，看看自己的密碼是否有必須更改調整一下。

👇👇2020 最差密碼 Top30 你的密碼有沒有上榜？（按倒序排列）👇👇

+ 15 + 15 + 15

想知 Top10 最差密碼？即睇：2020最差密碼Top30 榜首有250萬人用1秒可攻破 教你設安全密碼