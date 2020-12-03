電子錢包不支援直接綁定虛擬銀行扣帳卡　主要涉及保安規格問題

近日有傳媒報道，有電子錢包不支援虛擬銀行卡，用戶無法在電子錢包以虛擬銀行卡進行電子付款，有人認為會造成付款上的不便。有見及此，我們就親身測試，了解箇中原因。

經過逐一測試各大電子錢包應用程式，我們發現所有電子錢包都不支援虛擬銀行的扣賬卡（Debit card），甚至可以說是不支援所有銀行的扣帳卡，但個別電子錢包就支援綁定信用卡和銀行戶口。

信用卡涉及發卡機構向用戶借出款項，額度因應用戶信貸紀錄而定。直接連結銀行戶口的扣賬卡，就為消費者提供多一個選擇，並滿足注重「量入為出」的消費者的需要，在進行交易時，款項會直接從賬戶扣除，餘額不足則不能完成交易。

信用卡與扣帳卡的保安規格有異 風險因素或成電子錢包主要考量

然而，正因為信用卡與扣賬卡的性質有根本上的分別，兩者對於消費者保障的規格亦有所不同。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示：「信用卡普遍支援雙重認證(2FA)，消費者進行交易時會在登記手機號碼收到一次性認證碼(One-time password)，並且在發生被盜用情況時有信用卡退款保障，為消費者提供保障。一般使用扣帳卡時必須輸入密碼才能進行操作，但若綁定於電子支付工具，即無須每次輸入密碼即能消費，當發生被盜情況時，會因扣帳卡無退款保障機制，令用家自行承擔損失。」

由此可見，電子錢包在決定是否支援直接綁定扣帳卡的時候，未必以坊間推敲的成本因素為主，反而可能更注重對消費者的保障。

以FPS eDDA連結虛擬銀行及電子錢包，電子消費安全又快捷。

電子錢包與虛銀有望通過FPS eDDA達成合作

換言之，電子錢包與虛擬銀行需要達成合作便需要提高保安規格。其中，AlipayHK表示歡迎與虛擬銀行合作，並提議以FPS eDDA（由香港金管局推出的快速支付系統「轉數快」所支援的「即時電子直接付款授權服務」）直接連結虛擬銀行戶口進行消費，用戶即可隨時隨地在AlipayHK的合作商戶直接進行消費，同時亦免卻因未能及時增值而導致無法消費的煩惱。

其實，特區政府近年也積極推動FPS這種快捷又安全的技術，以推動智慧城市發展步伐及加快資金流動。在eDDA推出之後，用戶體驗更提升到另一個層次，因為申請eDDA需要作出一系列身份認證，譬如臉部辨識、根據銀行登記電話而傳送的一次性認證碼，或者要求用戶從銀行賬戶向電子錢包進行小額轉賬等，授權後才可做到轉賬、增值或付款一系列運作，保障用家。方保僑表示，電子錢包與FPS eDDA融合度高，交易自然安全得多，亦有助推動現金流向，讓消費者更靈活運用資金。