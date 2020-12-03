Apple精選App Store 2020年度最佳Apps｜現代人生活已離不開手機和電腦等智能裝置。Apple有見2020年飽受COVID-19新冠肺炎瘟疫肆虐及防疫措施拖累，屬與別不同地困難的一年，故此今年Apple精選15款最佳Apps及遊戲，入選原因多是回應了瘟疫下充滿壓力焦慮的生活、打破社交隔離屏障，改善身心健康，還有發揚互助精神。

App Store 2020年度精選App作品，其入選因由多跟正面積極勵志的價取取向、改善健康和生活質素有關。據Apple所稱，入選Apps能夠幫助人們在瘟疫下繼續積極學習與創作；協助隔空聯繫，發掘拉近彼此距離的新方法；並提醒大眾好好關愛自己；又令用家放鬆身心、娛樂一下，以迎接生活轉變同未來挑戰：

👇👇👇Apple App Store 2020年度精選Apps👇👇👇

講App當然少不得遊戲，它是現代人抒緩焦慮、殺時間減壓一大恩物。有款異軍突起的作品卻在批評爭議之聲中奪得年最佳年度最佳iPhone手遊，它究竟是...

👇👇👇Apple App Store 2020年度精選遊戲👇👇👇

App反映文化。Apple表示，從App可看到大眾今年關注自理和心理健康、遠距工作、學習、跟親朋戚友保持聯繫以及社群遊戲等，入選的Apps某方面來講是回應到相關需要。Apple判斷2020年度趨勢為「守望相助」，開發者都傾向創作幫助別人的Apps，支援大眾的健康、教育連繫和娛樂等生活需要，以度過這充滿動蕩、非常不易過的一年：

👇👇👇Apple App Store 2020年度趨勢Apps👇👇👇

2020年度精選App和遊戲將獲得一個經全新設計的獎座，是以回收鋁合金搭配鑽石切割技術精密打造而成。

Apple App Store 2020年度10款最佳Apps及遊戲得主

iPhone年度最佳App - Wakeout! iPad年度最佳App - Zoom Cloud Meetings Mac年度最佳App - Fantastical Apple TV年度最佳App - Disney+ Apple Watch年度最佳App - Endel: Focus, Sleep, Relax

Apple Arcade年度最佳遊戲 - Sneaky Sasquatch Apple TV年度最佳遊戲遊戲 - Dandara Trials of Fear Mac年度最佳遊戲 - Disco Elysium iPad年度最佳遊戲 - 符文大地傳說 Legends of Runeterra iPhone年度最佳遊戲 - 原神 Genshin Impact

Apple App Store 2020年度趨勢之選

Shine Explain Everything Whiteboard Caribu Pokemon GO ShareTheMeal

資料來源：Apple（1/2）

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《原神》單單在Google Play store 下載數達1000萬次！如計算iOS 及其他平台版本，上線30天內總營收將達到驚人了的2.45 億美元！難怪會成為Google Play 2020年最佳作。TOP 20中還有其他19隻作品，快看看有否你未玩過的好game吧！

👇👇👇Google Play 2020年度20隻最佳遊戲全名單👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

強烈建議睇睇尾段的獨立創作，有兩款台灣、香港代表作品，值得支持下載試玩。完整入選名單請點擊瀏覽原文👉👉👉2020手遊Top 20！Google Play選年度佳作 《原神》以外更多選擇

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