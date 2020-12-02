【Apple MagSafe Duo 無線充電板發售】Apple 在發表 iPhone 12 系列的時候，曾經預告過會有多種支援 MagSafe 無線充電的專用配件會在隨後發售；其中被譽為「AirPower 翻生」的 MagSafe Duo 雙頭充電板注目度頗高，但 Apple 當時並未有公布 MagSafe Duo 的上市詳情。 當大家擔心 MagSafe Duo 會否像 AirPower 一樣無限延期，Apple 卻在今日（12 月 2 日）將 MagSafe Duo 悄然上架了。

MagSafe 無線充電板 同時充 iPhone、Apple Watch

MagSafe Duo 的設計好像 MagSafe 充電板的雙頭版本，一邊支援 iPhone 12 系列的 MagSafe 無線充電，而另一邊則可以拉起、並將 Apple Watch 放上去充電。

MagSafe Duo 可謂近期果粉必入單品，但由於有兩個無線充電線圈的關係，Apple 的官方售價高達港幣＄1,049。

MagSafe Duo 最高輸出 14W、想用盡無線充電要揀啱火牛？

由於是雙輸出的關係，MagSafe Duo 的無線充電輸出較單頭版本的 MagSafe 充電板為低，最多只有 14W（而 MagSafe 充電版則為 15W）。早前有網上言論指 iPhone 12 要用盡 15W 的快速充電水平就要用 Apple 的原裝 20W 快速充電火牛，然而經過多番引證，這已經被證實為謠言，即使是第三方／副廠火牛，滿足條件亦可以為 iPhone 12 系列帶來 MagSafe 快速無線充電。

在 Apple 的 MagSafe Duo 描述頁中，提到以 27W 或以上功率的 USB-C 轉換器（火牛）來輸出高達 14W 的無線充電，但背後其實有更多數據條件（圖 Apple）

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5 款 MagSafe／MagSafe Duo 用快充火牛推介

由於 Apple MagSafe 的關係，目前市場上多了大量支援 9V/2.22A 方案的火牛，它可以支援 Apple iPhone 12 的有線 18W 快充，以及單頭 MagSafe 充電板的 15W 快充，然而就未夠功率推動 MagSafe Duo 的 14W 充電輸出，購入前最好留意一下（蔡浩騰 攝）

太多數據不知怎樣買？香港01科技玩物編輯就走訪腦場，搜羅了5款抵買又支援MagSafe／MagSafe Duo 無線充電的副廠火牛，供各位有選擇困難症的讀者參考👇👇👇

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