Apple iPhone 12 系列的四部機種在 11 月已經全數上市，當大批果粉因為 Apple 久未發表小型機種而為 iPhone 12 mini 大感興奮，有銷售數據就指出最好賣的 iPhone 12 系列機種並非 mini，而是蘋果手機迄今最大、最貴的 iPhone 12 Pro Max！

iPhone 12 Pro Max 一出即贏近 8 倍

市場分析機構 Flurry 在較早前就公開了以各部 iPhone 的首周發售後的「Install Base（用戶群）」比率為基礎的市場調查報告，發現今年首周就換新 iPhone 的人數有明顯上升，由上年度的 1.2% 升至 1.9％；不過久違的小型機種 iPhone 12 mini 卻叫好不叫座，於美國的發售後首周用戶群只佔整體 iPhone 用戶中的 0.12%。

iPhone 12 mini 的首周售後用戶佔比只有0.12％，是三年來各 iPhone 中最差表現的一部（圖 Flurry）

至於 iPhone 12 Pro Max，首周發售後就得到接近 1％ 的用戶群，不單贏過了幾部 iPhone 12 系列新作，就連 2019 年的 iPhone 11、2018 年的 iPhone XS Max 都未曾可以達到這個高度。

平價機魅力不再？6 大因素致 iPhone 12 Pro Max 爆冷跑出

按照以往幾年的慣、甚至是手機界的共識，都認為平價機種在一般用戶群中有著更大的吸引力，而面對新冠肺炎疫情在全球肆虐、經濟下行壓力比以往都大，理應 iPhone 12 mini 才是更符合大家預算的新手機，故 iPhone 12 Pro Max 壓倒性的好成績的確叫不少人大跌眼鏡。

不過，iPhone 12 Pro Max 備受追捧也並非全無因由，其設計、規格、功能等等都擁有著革新之處，《香港01》科技玩物記者總結了一下網上言論，整理出 iPhone 12 Pro Max 之所以跑出的 6 大因素👇👇👇

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👇👇iPhone 12 Pro Max開箱細節以及評測6大賣點👇👇

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