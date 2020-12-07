Apple內部傳12.8發布3件新品　AirTags、AirPods以外還有遊戲機？

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Apple 今年的發布新品數量之多，可謂近年少見，在 Apple iPhone 12 之後，上個月又在「One More Thing」發布會帶來了 M1 處理器版本的 Mac 系新作，在科技界廣受好評。

以為「One More Thing」就是代表是 2020 年最後的 Apple 發布活動了嗎？原來 Apple 還極有可能準備了聖誕禮物在近日公布呢…

AppleCare 保養詳情料同日公布

根據一則由 Apple 內部流出的備忘錄，Apple 將會在 12 月 8 日有新品發表，並且在同一時間宣布 AppleCare 保養服務的新詳情。

2020 乃 Apple Fans 們的豐收之年，想不到在 iPhone 12、M1 Mac 之後還有「One More Thing」 以後的「One More Thing」呢？（圖 9to5mac）

雖然今年 Apple 已經以線上錄播的形式進行過數次發布會，但有留意 Apple 動態的讀者相信也知道，他們會在毫無先兆的前提下，以新聞稿形式宣布新品上市，例如上年度的 AirPods Pro 以及幾部不同型號的 Macbook 等等。

對於今次會公布的產品，Apple 方面未有確切消息，但市場都是圍繞著以下 3 件未曝光新品起舞👇👇👇

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iPhone 12 系列目前已經賣得如火如荼，故如無意外今次的 Apple 新品發布將不會與手機有關，故如果想趁年尾買部新手機的話，可以參考我們之前的10部平價機推介👇👇👇

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