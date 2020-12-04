《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》大熱，日本票房已破275億日圓大關；香港約一星期前亦破2,700萬元。日本就有一項由小學生投票的「最仰慕人物」排名，結果得票最多10位人物中，《鬼滅》角色就佔7個之多，其中一個更打低「媽媽」成為冠軍。

（《鬼滅之刃》動畫截圖）

日本近日公布了「最仰慕人物」排行榜，由全日本小學生中每5人就有1人使用的函授課程「進研ゼミ小学講座」，就着小學3至6年級、共7661位會員所做的調查。意想不到的是，《鬼滅》熱潮席捲全球下，有多名角色上榜！

👇👇👇日本小學生票選最景仰人物排名+人物介紹+上榜原因👇👇👇

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雖說有日本家長批評《鬼滅》太過暴力，不過無阻《鬼滅》熱潮，或許這個結果不應叫人意外。一些角色為了家人永不放棄、刻苦奮鬥的精神獲得小學生的尊敬，也算是做人處事的好榜樣。加上今年肺炎瘟疫外出自肅情況下，親子相處時間更多，孩子格外感受到父母的無私付出，爸媽上榜亦很合理。

資料來源：ライブドアニュース、NEWSRELEA.SE

同場加映：氣象專家憑5點神推斷《鬼滅無限列車篇》決戰年月日

日本氣象專家森田正光近日發表一篇《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》考據文章，他憑片中人物服裝、月亮形狀和位置、大霧的天氣線索，跟歷史紀錄交叉比對，神推斷出故事發生的最接近年份、月份、日期同時間，竟然是上個月某日凌晨！

（香港01美術部製圖）

資深天氣預報員森田正光，經營氣象預報公司，也有出書。森田看了《無限列車篇》後，認為作者吾峠呼世晴熟悉天文曆法和陰陽五行。他非常在意戲中出現的月亮，不淨止是惡鬼敵人、「十二鬼月」之一「下弦之壹・魘夢」的名號設定，更被電影夜空中的月亮形狀和位置勾起其好奇心。

日本氣象專家森田正光近日發表一篇《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》考據文章，他分析片中人物服裝、月亮形狀和位置、霧氣等天氣資訊，跟歷史紀錄交叉比對，推算出故事發生的最接近年份、月份、日期同時間。（Yahoo.co.jp擷圖）

森田以電影開頭和結尾出現的下弦月，推斷無限列車上發生死鬥時的月齡為何，繼而縮少範圍、由人物衣著和大霧天氣切入，「藤掕瓜，瓜掕藤」考據故事的確切年月日。換言之，某位極具人格魅力重要角色之死忌也公開了，聞者心酸。本文接下來極嚴重劇透，後果不堪設想，未入場觀影的讀者請斟酌閱覽：

⚠️⚠️⚠️下文涉及嚴重劇透，未入場觀影者宜斟酌閱覽⚠️⚠️⚠️

👇👇👇氣象專家森田正光考據大正年間月齡紀錄！點圖放大睇5點線索推斷《無限列車篇》死鬥發生時間👇👇👇

以上只舉出1點線索！請瀏覽原文看完整分析推斷：鬼滅無限列車篇｜氣象專家憑5點神推斷 決戰日期及重要角色死忌