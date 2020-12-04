【iPhone 12 Pro DxOMark 自拍評分】Apple 在 11 月中正式發售的 iPhone 12 Pro Max 採用新 A14 處理器、新鏡頭、新技術，主鏡頭的拍攝能力屬於舉世公認，但不知道其自拍鏡頭的表現又如何？

DxOMark 評 iPhone 12 Pro Max 自拍：進步明顯、仍有數個缺點要改善

相機評測機構 DxOMark 在較早前就公布了 iPhone 12 Pro Max 的自拍表現分數，指出它對比 iPhone 11 一代有明顯進步，但分數仍然落後於一眾 Android 旗艦。

DxOMark 給予 iPhone 12 Pro Max 自拍功能 98 分，已經是歷來 iPhone 在這方面的最高分數（圖 DxOMark）

DxOMark 方面的測試人員評論指 iPhone 12 Pro Max 的自拍鏡頭主要優點在於對人面的曝光、色彩處理恰到好處；在一般情況下，Apple 的軟件算法就傾向保留更多影像細節，但亦由於細節先決，Apple 在 iPhone 12 Pro Max 的自拍軟件編程上壓低了去除雜訊的力度，使 iPhone 12 Pro Max 於稍為暗光位的自拍會出現相對較多的雜訊。

👇👇👇按圖放大睇 DxOMark iPhone 12 Pro Max 自拍測試照及評語👇👇👇

7 部在 DxOMark 自拍分數上超越 iPhone 12 Pro Max 的旗艦機

雖然 iPhone 12 Pro Max 已是 Apple 迄今最強的旗艦手機，但在相機拍攝能力方面，在目前的手機界依然有著頗多敵手，於 DxOMark 的自拍分數榜上，比 iPhone 12 Pro Max 更高分的大有機在，最近出爐的最高分機種甚至得到了 104 分的超高分數，以下就與各位逐一盤點👇👇👇

同場加映：攝影達人教路！手機自拍更美的 4 個要點

其實要自拍出自然美照，手機的前鏡只是起點，如果技巧運用得宜，即使是 DxOMark 評分稍低的自拍鏡頭，一樣可以拍到呃Like無數的自拍照！即睇攝影達人教路 4 大自拍貼士👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

按此繼續閱讀：Staycation打卡必學｜達人教路女生自拍、美食手機攝影8招