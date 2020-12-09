Apple AirPods Max早前正式公布，而且更指12月15日正式推出，不過果迷太熱烈而供不應求，現在下單都要等至明年2021年3月才出貨。其實還有一些方法可以令大家在今年內入手，想買來當聖誕、新年禮物就要留意下文心得。另外，AirPods Max除了官方所指的功能外，還有不少沒有提及、或大家未能注意的隱藏功能，立刻為大家詳盡講解。

AirPods Max官方指其效能非常出色，而且利用AirPods Pro的強大基礎再加強，無論在降噪功能及音質都非常出色。不過仍有不少重點功能，官方未有花太多著墨解說，就如這5個「隱藏功能」相信不少果迷關心。

AirPods Max頭戴式降噪耳機終於正式公布推出，而且超熱賣，想入手正常至少要等3個月。（Apple）

另外，因為AirPods Max太熱賣，如現在才下單購買最快都要來年2021年3月才可以入手，但大家如果想在今年聖誕、新年前入手，就要留意下圖文解說3個選購心得！👇👇👇👇

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相關文章：Apple 頭戴式耳機 AirPods Max｜經過一連串的傳聞之後，Apple 終於在今晚（12 月 8 日）發表了全新的頭戴式耳機 AirPods Max（而非傳聞中的「AirPods Studio」），功能強勁就不在話下，而其定價亦明顯瞄準高階市場。

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