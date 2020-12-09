由更改測試方式後，知名數碼攝影產品評測網站 DxOMark，為不少熱門裝置再次重新測試。其中因測試方式更改與韌體版本更新，而讓總成績加分「上訴」成功產品，有去年度最熱賣智能手機 iPhone 11，總分數 109 大漲至 119 分，不輸現役旗艦手機。

採用最新版方法重新進行拍攝表現測試的 iPhone 11，以相片得分 129、變焦功能得分 36、跟 109 影片表現得分，獲得總分 119、較舊得分 109 有明顯提升，在 DxOMark 總榜排行 21，在同樣以最新版方法測試的手機中，其表現僅次於 Exynos 版本的 Galaxy Note 20 系列跟 Google Pixel 5、比 OnePlus 8 Pro 更好，以一款推出一年有多的手機來說，影像功能仍舊出眾。

▼▼▼即睇DxOMark兩次評分比較▼▼▼

根據 DxOMark 說法，iPhone 11 能以更相宜價格（尤其在 iPhone 12 推出後再度降價），帶來除沒有遠攝功能外，可媲美 iPhone 11 Pro Max 的拍攝表現。其具備準確而穩定的曝光表現，無論在戶外或室內拍攝，都能保留細緻成像，而超廣角的影像表現亦相當出色。影片方面 iPhone 11 亦同樣帶來除因欠缺遠攝鏡不足外，擁有跟旗艦機媲美的動態範圍、色彩重現與曝光、影像細節。

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