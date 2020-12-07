近日Apple 推出iOS 14.2及 iPadOS 14.2，有多個改進項目亦加入新 Emoji、Intercom、背景圖片等新功能。可是不同iPhone、iPad型號的用戶在 Apple 開發者討論區留言表示，安裝iOS14.2後都出現電池耗電、充電時間變耐和發熱的問題！以下有8招iPhone省電保養技巧，iPhone、iPad用家必學！

因為今次耗電災難，確實大大影響一眾蘋果迷，難怪網民會如此抱怨！各位蘋果用家不妨看看自己手機，有沒有以下Apple 開發者討論區留言者所提出的問題囉！

👇👇👇用戶留言投訴問題，人人電量無故急瀉👇👇👇

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不少用戶更新iPhone後，不足30 分鐘內電量就耗電超過 50%，即使用電量低、在閒置情況下，同樣出現問題！有用戶就懷疑這次iOS更新的功能太多而加大電池的負擔，恐怕耗電問題都會加快電池老化！

在等待Apple釋出 iOS 14.3 更新修正之前，以下有8個技巧，既可以省電又可保養電池！

👇👇👇8招iPhone省電保養技巧👇👇👇

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同場加映：Apple認iOS14有7大bug！網民鬧爆iPhone電量暴跌 解決方法是...

連日來本地及外地 iPhone 用家都在網上 Twitter 以及 LIHKG 論壇上表示在使用 iOS 14 系統時出現不同問題，而最多人談論的，應該就是耗電增加，有人的 iPhone 甚至在一個小時內電量由 90％ 跌至 3％👇👇👇

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而雖然在 iOS 14 上線數日後，Apple 就已經推出更新的系統版本 iOS 14.0.1，然而這些問題並未得到解決，連 Apple 官方也要發出聲明，指出升級至 iOS 14 或 14.0.1 之後有可能出現的 7 大問題，各位可以留意一下，如果「徵狀」吻合，起碼可以排除是硬件問題。

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面對 iOS 14 更新災情、Apple 官方只提供一個方法

Apple 官方對 iOS 14 更新災情的解決方法，簡單且直接（圖 Apple）

根據 Apple 的官方說法，在以上 7 個問題中出現兩個或以上，可以依循幾個步驟「救機」，然而看清楚官方所提供的所謂方法，不過就是將 iPhone 的資料備份到電腦或 iCloud 之上，再對手機資料進行重置而已，步驟不複雜，但卻要花上一定時間，以下為我們為大家準備的 iPhone 備份、重置貼士，建議大家花幾分鐘了解一下再動手👇👇👇

【1】6 個步驟無線連接 PC ／ Mac 電腦進行 iPhone 備份

【2】iCloud 自動備份 iPhone 要注意 5 件事

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以上只是部分方法！想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：Apple認iOS14有7大bug！網民鬧爆iPhone電量暴跌 解決方法是...