Apple AirPods Max降噪耳機將於12月15日正式推出，不少外媒就早近一星期入手，而且更已作開箱實試。今次為大家總結各外媒的上手實試報告，令各位考慮是否購買AirPods Max時作出參考考慮。

不少外媒已經以將AirPods Max入手，不同媒體對Apple新耳機都有好壞評價，看看這6大要點比較，由外形、佩戴感、音質、降噪功能等不同方面比較下，看看AirPods Max值不值得大家入手！

不少外媒已經將AirPods Max入手開箱上手玩（圖片來源：鍾文澤@YouTube）

👇👇即睇不同外媒對AirPods Max的評價！👇👇

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👇👇細睇AirPods Max開箱細節👇👇

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同場加映：AirPods Max官方指其效能非常出色，而且利用AirPods Pro的強大基礎再加強，無論在降噪功能及音質都非常出色。不過仍有不少重點功能，官方未有花太多著墨解說，就如這5個「隱藏功能」相信不少果迷關心。

立刻睇AirPods Max有什麼隱藏要素👇👇👇👇

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相關文章：Apple 頭戴式耳機 AirPods Max｜經過一連串的傳聞之後，Apple 終於在今晚（12 月 8 日）發表了全新的頭戴式耳機 AirPods Max（而非傳聞中的「AirPods Studio」），功能強勁就不在話下，而其定價亦明顯瞄準高階市場。

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