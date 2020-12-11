權威色彩機構Pantone每年年尾都會公布來年的代表色，近日Pantone就公布了2021的代表顏色「亮麗黃」（ Illuminating）和「極致灰」（Ultimate Gray），是繼2016年後第二次採用雙代表色。除了公布來年的代表色外，今年Pantone也將顏色元素加入Facebook和Instagram的濾鏡中，讓大家將顏色帶進AR世界。

Pantone解釋，2021代表色「亮麗黃」和「極致灰」有著強烈的對比效果，具有衝擊視覺、鼓舞人心且耐看的感覺。「亮麗黃」的暖色調代表著活力和陽光；「極致灰」則是冷色調，與大自然基本色調相近，代表著穩定、安心。Pantone希望2021年的代表色能傳遞出希望，為疫情籠罩下的世界增添正面陽光的力量。

2021年的年度顏色為極致灰和亮麗黃。（圖片來源：Pantone）

今年Instagram同Facebook的用家可以試玩Pantone推出的AR濾鏡，濾鏡將會以今年年度顏色做主題，如果想玩新出的 Filter就要睇下面教學！

👇🏻👇🏻【點圖放大睇】點玩IG／FB玩Pantone「亮麗黃」和「極致灰」Filter？👇🏻👇🏻

如果用手機瀏覽文章，按下面連結都可以即刻連去開啟APP中嘅濾鏡！

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每年Pantone公布的年度代表色都會為世界掀起一陣顏色潮流，還記得2016年的年度顏色是石英粉和靜謐藍嗎？兩款夢幻粉色系配搭隨即變成潮流顏色，無論衣服、鞋、食物都不難見到這兩種色，現時更成為女最愛的粉色系顏色之一！

Pantone 2016年年度顏色為石英粉和靜謐藍。（圖片來源：Pantone）

Pantone官方亦有教大家如何將年度代表顏色與不同色系配搭，參考配搭的顏色可以用作襯衫、影相調顏色，配搭出的顏色會更順眼之餘，也可帶出不同主題。下面附上各種色系的調色版，女生們想認識更多色調就要記住了！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻不知道大家又記不記得2020年的代表色是甚麼？ 以下連同2021年代表顏色，介紹10個Pantone官方推薦色彩組合配搭👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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2020年受疫情影響，相信今年唔少人大部分時間都係留係屋企度過，網絡串流平台Netflix就成為大家居家解悶嘅好朋友！近日Netflix公布了2020年香港人氣最高的各類型電影劇集，當中不乏近期爆紅的《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），亦有多套韓劇上榜。今年Netflix有不少好作品，下面一齊嚟回顧！

👇👇【點圖放大睇】2020年各類最高人氣節目一覽，估唔估到有邊套？👇👇

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