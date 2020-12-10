大J做日劇演員　肥蛙做過麥當勞　10個YouTuber入行前做過的職業

近年越來越多人進軍YouTube界，就連唔少原本係藝人明星都希望可以成為YouTuber係網絡市場分一杯羹。今日係螢幕上見到閃爍燦爛嘅YouTuber，其實好多係未入行之前都係一個普通人，可能學生、或者打工仔，過著一般人嘅生活。你又知幾多佢哋未入行前不為人知嘅經歷？

藝人有發跡史，YouTuber都一樣有入行史。點解開始做YouTuber？幾時開始拍片？全職定兼職拍片？未做YouTuber前做過咩？相信有不少人都對以上問題好有興趣。

好似薑檸樂入行曾經做過文員，又或好似大J入行前原來做過演員，好多YouTuber曾經都過著普通人嘅生活。下面揭開10個YouTuber入行前曾經做過的職業，唔知你又會唔會覺得佢哋以前嘅職業有趣呢？

👇👇【點圖放大睇】10個YouTuber入行前曾經做過嘅職業，你知幾多？👇👇

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同場加映：2020回顧YouTube界10件大事 大J被黑客入侵 Ming仔因TVB被杯葛

2020年成年都災難連連，真係想學Brian Cha講句：「唔鍾意？Quit囉」。今年唔單只現實生活，就連網絡YouTube界上都有好多大事發生。Ming仔消失一年又復出、慕容公子揭屎萊姆同「屎家軍」秘密，你又記得邊單？

👇👇【點圖放大睇】2020年邊10個YouTuber發生咗咩大事？你又記唔記得？👇👇

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想回顧返2020年仲有邊幾個YouTuber發生過咩大事？請觀看完整文章：2020回顧YouTube界10件大事 大J被黑客入侵 Ming仔因TVB被杯葛