每逢年尾都會有聖誕長假期，今年受疫情關係影響，相信很多人都會選擇留在家中渡過。唔想假期留係屋企無所事事，就要留意12月Netflix有咩下架作品！事關12月也有8套人氣作品即將離開Netflix，其中更有女生必看經典青春八婆劇將要消失！一於襯聖誕假期留係屋企，約埋朋友伴侶一齊煲晒佢啦！

今個12月Netflix的下架作品當中，記者精選8套即將消失的作品向大家推介，其中有人氣古裝韓劇《六龍飛天》，仲有故事Sad到喊唔出嘅愛情電影《藍色情人節》。當中好多都係經典作，或又巨星主演。下面8套Netflix作品，附上作品介紹，記得襯下架前把握最後機會睇啦！

👇👇【點圖放大睇】12月有邊8套Netflix電影電視劇即將下架？👇👇

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同場加映：2020回顧YouTube界10件大事 大J被黑客入侵 Ming仔因TVB被杯葛

2020年成年都災難連連，真係想學Brian Cha講句：「唔鍾意？Quit囉」。今年唔單只現實生活，就連網絡YouTube界上都有好多大事發生。Ming仔消失一年又復出、慕容公子揭屎萊姆同「屎家軍」秘密，你又記得邊單？

👇👇【點圖放大睇】2020年邊10個YouTuber發生咗咩大事？你又記唔記得？👇👇

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想回顧埋2020年其他YouTuber發生過啲咩嘅大事？請觀看完整文章：2020回顧YouTube界10件大事 大J被黑客入侵 Ming仔因TVB被杯葛

同場加映：研究指手遊玩家智商低過PS4 15款遊戲動森／FIFA玩邊隻IQ最高？

網上不時有人討論哪個平台的遊戲玩家才是最聰明，今次終於不用再爭論了！因為外國研究機構Royal Panda近日向1,001名遊戲玩家進行智商測試，並詢問受訪者首選平台的取向，統計這些平台玩家的平均IQ（Intelligence Quotient），結果得出手機遊戲玩家的智商竟然最低！另外研究還統計各遊戲的玩家平均智商，發現原來高智商玩家都有在玩這款遊戲！

👇👇【點圖放大睇】遊戲平台玩家IQ排名係點？邊個平台嘅玩家智商最高？👇👇

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想睇埋熱門遊戲平均玩家IQ排名係點？15款遊戲邊款玩家智商最高？請觀看完整文章：研究指手遊玩家智商低過PS4 15款遊戲動森／FIFA玩邊隻IQ最高？