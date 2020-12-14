繼一個月前 BANDAI 於官方社群媒體上釋出即將再次誕生全新的數碼寶貝的消息過後，隨即引發了不少粉絲熱議，而官方也在日前正式公開了相關詳細內容！除了公布全新的數碼寶貝樣貌以外，更是推出了新世代數碼暴龍機「數碼寶貝：育成手環」，來讓粉絲透過心律脈動來培育專屬數碼搭檔！

此次推出的「數碼寶貝：育成手環」可以藉由跑步、快走等促進心跳與脈搏指數的體能活動來培育和訓練數碼寶貝，只要活動的越頻繁，數碼搭檔的能力就會越強大，此外，玩家更是可以和好友對戰，來依據數碼寶貝的能力值做較勁，而這樣也相當於是以平常的運動量與好友做比拼，基本上可以說是一個兼具健康與娛樂的數碼暴龍機。

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除了推出黑、白以及「特別版」三種配色以外，「數碼寶貝：育成手環」更可以與手機 App「APP LOG LINK」做連動來保存戰績、紀錄日常運動以及收集道具等，數碼寶貝育成暴龍機「數碼寶貝：育成手環」預計將於 2021 年 03 月 13 日迎來正式發售，售價為 6380 日圓（特別版為 7260 日圓），有興趣的讀者可千萬別錯過了！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：運動養成，戴手上的數碼暴龍機！BANDAI 將於明年推出「數碼寶貝：育成手環」！】