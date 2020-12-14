【iOS 14.3 更新】iOS 14.3 正式版將推出，ProRAW 和 AirPods Max 新功能都需要 iOS 14.3 才能使用，所以入手了 AirPods Max 和正在使用 iPhone 12 Pro 的用家，更要留意 iOS 14.3 的更新內容。筆者即非常期待 App Clips 新功能，生活應用的便利性亦有機會在 iOS14.3 後再次提升。想知仍有什麼新功能值得留意？點下圖放大了解。

👇👇iOS 14.3 十大焦點更新 相機功能提升👇👇

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Apple AirPods Max早前正式公布，而且更指12月15日正式推出，不過果迷太熱烈而供不應求，現在下單都要等至明年2021年3月才出貨。其實還有一些方法可以令大家在今年內入手，想買來當聖誕、新年禮物就要留意下文心得。另外，AirPods Max除了官方所指的功能外，還有不少沒有提及、或大家未能注意的隱藏功能，立刻為大家詳盡講解。

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