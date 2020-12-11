據外媒《9to5mac》報道，蘋果近期針對iPhone 12消費者發放問卷調查，詢問Face ID與盒裝配件的相關問題，被認為是在暗示下一代iPhone 13（暫稱）的可能變化。

蘋果詢問用戶對於Face ID面部識別的看法，倘若勾選不滿意，會進一步要求選擇原因，選項包含「安全隱私問題」、「不喜歡拿起手機使用Face ID」、「解鎖太慢」、「許多環境無法偵測」、「更喜歡Touch ID」、「不夠可靠」、「其他」、「不確定」。

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今年由於大眾習慣戴上口罩，降低了面部識別的實用度。蘋果在全新一代的iPad Air 4中，推出首個結合電源鍵的Touch ID指紋識別，日前就有許多分析師認為，蘋果將在明年（2021）部分iPhone機型，引入相同設計。

另外，蘋果亦向用戶詢問，實際會使用iPhone 12盒裝的哪些配件，包含蘋果貼紙、SIM卡針、USB-C Lightning連接線，讓許多外媒猜想蘋果是否有意取消連接線？今年七月iPhone 12發佈前，蘋果就曾向消費者詢問「會如何處理充電頭？」，後來也確實在新一代的手機盒裝內移除。

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