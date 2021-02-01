慳錢攻略｜一文睇清八達通最新優惠拎50%回贈　食飯飛的都有得減

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-02-01 06:00

疫情之下，大家都紛紛轉用電子支付代替現金交易，因此各大電子支付平台都推出優惠吸引用家，例如香港人最常用的八達通就與Samsung、Mastercard®、「飛的」APP等合作，食買玩搭車都有優惠，更有高達50%消費回贈。今次記者搜羅八達通最新優惠，教大家用電子支付慳到盡吧！

電子支付成為大趨勢，港人最熟悉的八達通早已可連接智能電話，成為電子銀包一部分，登記八達通銀包後除了可隨時查看餘額和增值八達通，更可P2P過數、網上購物、繳付賬單，加上八達通不時推出商戶優惠，猶如一張方便抵用的扣賬卡。

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用八達通「飛的」 享高達$50回贈

第四波疫情來勢洶洶，雖然大家多數留家抗疫，但總有需要出去的時候，幸好現在八達通與「飛的」聯乘優惠，在2月1日至3月31日推廣期內，用「飛的」召喚的士，並用八達通卡或八達通銀包付款，每程可享$5回贈，最多可享10次，即總共$50回贈！（只限首5,000名乘客）

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「飛的」司機版享$30獎賞

司機大佬也有優惠！只要在2月1日至3月31日推廣期內，成功將「飛的」司機版賬戶連結其八達通商用賬戶，並於首30日內（包括成功連結當日），有最少一次接受乘客以八達通卡或八達通銀包支付不少於$19的交易，就可獲得$30獎賞。