《Cyberpunk 2077 電奴叛客》三步退款｜Cyberpunk 2077雖然非常好玩，但同時遊戲非常多bugs，更會令不少玩家難以進步進度，當中PS4及Xbox One此世代版本主機問題更是嚴重。早前遊戲廠商CD PROJEKT RED公布了接受退款申請，同時昨晚外國PlayStation亦推出了退款網頁。不過究竟香港玩家如何退款？退款有沒有限制等？下文為大家解說。

《Cyberpunk 2077 電奴叛客》遊戲雖然好評，但在現世代PS4或Xbox One遊戲機上表現非常一般，而且有不少bugs影響下難以繼續遊戲。幸而官方亦非常「佛心」地決定讓玩家可以選擇退款。

《Cyberpunk 2077》的bugs真是非常多，官方指因為疫情關係減少了現世代遊戲的debug過程，認真「捉蟲」。（遊戲截圖）

👇👇究竟PS4版如何退款？香港PlayStation官方如何回應？立刻點下圖詳細睇。👇👇

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PS Store官方《Cyberpunk 2077》退款連結：https://www.playstation.com/zh-hant-hk/cyberpunk-2077-refunds/

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