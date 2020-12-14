Cyberpunk 2077電馭叛客攻略｜小島秀夫彩蛋 機會只得一次勿錯過

【Cyberpunk 2077／電馭叛客2077／PS4／PC】萬眾期待、由巫師3團隊CD Projekt RED開發的3A大作RPG《Cyberpunk 2077》在多次延期後終於正式推出；《香港01》科技玩物頻道馬上送上遊戲攻略，以下為遊戲中小島秀夫彩蛋。

Cyberpunk其中一個最大賣點當然是有奇諾里維斯出演主要角色「Johnny Silverhand」，不過除了奇諾之外遊戲還有很多彩蛋，就連神級遊戲製作人「小島秀夫」都有在遊戲中粉墨登場。注意小島神登場的時機在遊戲流程中只有一次，錯過了的話就只能開新遊戲去「拜神」了。

按圖放大Cyberpunk 2077小島秀夫彩蛋👇👇

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在《Cyberpunk 2077》電馭叛客2077中見到蝙蝠俠致敬位

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在《Cyberpunk 2077》電馭叛客2077中見到阿基拉致敬位

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PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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