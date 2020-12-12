Cyberpunk 2077電馭叛客攻略｜早期屈機必拎神裝教學 早拎早享受

【Cyberpunk 2077／電馭叛客2077／PS4／PC】萬眾期待、由巫師3團隊CD Projekt RED開發的3A大作RPG《Cyberpunk 2077》在多次延期後終於正式推出；《香港01》科技玩物頻道馬上送上遊戲攻略，以下為遊戲早期玩家早期屈機必拎神裝教學。

《Cyberpunk 2077》作為開放世界遊戲而且地圖規模超級大，有很多可以探索的地方；亦因此雖然遊戲中不會提，但只要知道去一些地方，就可先行入手強力的裝備，令遊戲進程輕鬆不少。

按圖放大Cyberpunk 2077早期屈機必拎神裝教學

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PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

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