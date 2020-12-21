PS5再三開賣！全城熱搶PS5（PlayStation 5）主機，香港都已經推出兩次網上開賣，可是始終太多人搶購的關係，要成功抽籤購入機會微乎其微。PlayStation HK有見及此，終於再公布第三輪開賣，而且今次更指「機迷限定」，究竟如何購買呢？下文立刻為大家分析多個買機方法。

PlayStation 5由11月推出至今，全城缺貨，更被炒至兩倍以上，極難入手。PlayStation HK官方於今日終於公布，第三輪開售在即，將於2021年1月4日開始接受登記抽籤，而且官方更指今次將會是「機迷限定」，究竟有什麼限制呢？另外，除了PlayStation HK外，還有沒有其他方法入手？

PS5仍然是非常困難入手（林勇攝）

👇👇即睇如何PlayStation HK第三輪開賣？預計還有什麼方法入手PS5呢？👇👇

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同場加映：想買又買唔到？近日就有KOL、明星都陸續收到Sony送出的PS5，齊齊出Post曬命，他們本來呃Like，結果惹怒了一眾買不到PS5的朋友，網上嬲嬲四起、留言罵聲四起。知名插畫家咳神Cuson Lo日前也曬了與PS5的合照，下場當然也一樣，惹來一班插畫師行家發起 #WeHaveNoPS5 行動，用插畫表達不滿！

又不是與ＡＶ女優合照，事件為何會跟日本AV女優上原亞衣有關？入面還有網民抵死回應！

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睇更多「網紅收PS5齊出合照呃嬲」的相片，即入來睇 👉PS5曬命照｜插畫師咳神Po合照惹插畫界圍攻 陳柏宇扮打機被恥笑

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