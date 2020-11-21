PS5惡魔靈魂Demon's Souls攻略｜快速刷魂方法 一小時怒刷30萬魂

【PS5惡魔靈魂Demon's Souls攻略】PS5在香港正式發售，首發遊戲中除了蜘蛛俠之外，經典動作遊戲《惡魔靈魂》Demon's Souls重製版亦是必玩之作，《香港01》科技玩物頻道現送上遊戲攻略，以下為遊戲中簡易快速刷魂方法。

*注意：大量刷魂提升等級可能會破壞遊戲強度曲線及關卡體驗，想順序攻略關卡的玩家請自行斟酌。

靈魂等如本作的錢和經驗。打倒敵人可獲得靈魂，然後在防火女處消費靈魂即可提升角色等級。另外買東西、強化裝備等都一樣要靈魂。如果覺得早期已經太難玩，可以先去刷一下魂提升一下等級和裝備，再挑戰關卡就會較輕鬆。而在遊戲的極早期就已經有快速又簡易的刷魂方法：

按圖放大普通版惡魔靈魂快速刷魂方法👇👇

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高階版刷魂：刷4-2死神

《惡魔靈魂》中還有一個高階版刷魂方法，效率遠高於打骷髏，一小時刷三十萬魂都不是問題，而且理論上一打完第一隻Boss方陣、頭幾個LV已可做到此刷魂法。只是此方法需要的前置工作十分苛刻，亦需要相當的技術和耐性，可以說能做到的人，大概也沒有需要刷那麼多魂了，不過還是提供給想要的人參考吧。

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同場加映：PS5官方解答準機主必知40條Q&A

PS5 / PlayStation 5將於11月12日於首發地區率先發售（香港地區則要一星期後11月19日才發售），在發售前日官方推出一個終極問答懶人包，涵蓋主機規格、和PS4的互換、支援及連線等功能PS4機主/PS5準機主都關心的問題。《香港01》科技玩物頻道為大家整理重點內容。

按圖放大PS5官方終極問答重點內容懶人包👇👇

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