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PS5（PlayStation5）香港行貨今日（19日）發售，由於疫情所限，Sony沒安排開售紀念活動，在各家PS Platinum Shop「官方特約零售商」出現小型的取貨人龍，究竟是趕開機玩還是拿去轉售？即睇網上及實體店炒價！
深水埗黃金商場的老字號星星已經將PS5排到靚靚等玩家／炒家接走。（林卓恆 攝）
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銅鑼灣Sony官店現場景況：
👇PS5香港區主機／配件售價一覽👇
買唔到不用難過 有內部消息指11月內香港Sony將開第2次PS5網購，即睇搶機實戰預習！
😱同場加映：PS5 11月網上再售 4大網店有可能出售 附3個搶機心得增成功機率😱
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本文有01唯一搶到機的同事編寫，想學野？：PS5 11月網上再售 4大網店有可能出售 附3個搶機心得增成功機率
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