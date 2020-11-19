PS5香港行貨發售　玩家取貨現人龍　回收價曝光｜附11月網訂方法

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PS5（PlayStation5）香港行貨今日（19日）發售，由於疫情所限，Sony沒安排開售紀念活動，在各家PS Platinum Shop「官方特約零售商」出現小型的取貨人龍，究竟是趕開機玩還是拿去轉售？即睇網上及實體店炒價！

深水埗黃金商場的老字號星星已經將PS5排到靚靚等玩家／炒家接走。（林卓恆 攝）

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銅鑼灣Sony官店現場景況：

👇PS5香港區主機／配件售價一覽👇

買唔到不用難過 有內部消息指11月內香港Sony將開第2次PS5網購，即睇搶機實戰預習！

😱同場加映：PS5 11月網上再售　4大網店有可能出售　附3個搶機心得增成功機率😱

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本文有01唯一搶到機的同事編寫，想學野？：PS5 11月網上再售　4大網店有可能出售　附3個搶機心得增成功機率

👇👇香港行貨版 PS5 3分鐘快速開箱速睇👇👇

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詳細文章：PS5新選單12個功能曝光　即查攻略、語音打字、畫中畫直播超好用

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