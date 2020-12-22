iPhone 12／12 Pro／12 Pro Max 推出後，成為不少人轉新機的首選對象，但動輒過萬買手機，負擔可能有點大。其實很多電器店﹑旗下網店都推出不同的信用卡優惠，買 iPhone 12 隨時可以減過千。想知點出 iPhone 12 最抵？即放大下圖了解。

👇👇iPhone 12 網店優惠﹑信用卡優惠比較 用邊張卡買最抵？👇👇

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Citi Cash Back信用卡（官方圖片）

迎新出iPhone 12 Pro Max

信用卡優惠最重點要玩的，很多時都是迎新活動，如用Citi Cash Back信用卡的迎新，出卡首兩個月簽滿$10,000或以上，可以有$700現金回贈，再加以上圖輯中的 City 信用卡優惠，簽滿$10,000或以上回贈$500，買 iPhone 12 Pro Max 256GB，即可享高達 $1,200 的回贈。

所以大家出機前，記得留意不同電器店的優惠，再配合信用卡迎新，就能以超抵折扣入手 iPhone 12。

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同場加映：YouTuber實測7款iPhone續航 iOS 14.3升級後 這一代電池最長命

iOS 14.3｜7款舊iPhone電池續航力實測｜iOS 14.3推出近一星期。對於一些舊iPhone或平價機（例如SE）用家來講，最怕就是舊時較低配的Spec在更新最新iOS後，手機電池續航力變差非常「食電」。有YouTube頻道特此測試7部舊iPhone更新iOS 14.3後電池續航力表現，結果出人意表。

👇👇👇iOS 14.3 7款舊iPhone電池續航力實測經過！點圖放大睇電池最短命及最長命iPhone！👇👇👇

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