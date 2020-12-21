【iPhone／iPad 保安防盜 10 個貼士】智能手機如 iPhone 除了日常用到的Apps 功能，近年更逐漸成為不少人的付款工具，但多功能的背後，也意味著更多的安全風險。 有見用戶對於 iPhone／iPad 等 iOS 裝置的保安疑慮日益加重，Apple 方面近日就發出了一份官方文件，一步一步為用戶提供手機保安的設定貼士。

Apple 官方保安 10 式、提升 iPhone／iPad 保安系數

Apple 官方日前以一份 20 頁的 PDF 檔案方式，以「Device and Data Access When Personal Safety is at Risk」為題，公開了大量有關 iPhone、iPad 等 iOS 裝置的保安設定。

綜觀全份文件，雖然裡面有很多依然是老生常談，但《香港01》科技玩物編輯在文章中抽取了大部份精華、再整理出 10 個方法，讓 iPhone、iPad 用戶可以有條理地檢視並升級自己的手機／平板的安全系數。

以為設定密碼就可保平安？其實這還只是第一步呢…（圖 BetaNews）

👇👇👇按圖看 iPhone／iPad 保安防盜10招圖文詳細👇👇👇

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甚麼是釣魚詐騙？避免「中毒」6 大Q&A

看到上述 Apple 公開的最後一個招數，讀者可能心生疑惑，不明白甚麼是「網絡釣魚」詐騙，甚至認為自己已經「中招」；早陣子 Deliveroo 發出錯誤的優惠電郵後也引發過類似的恐慌，但其實只要了解當中的操作，釣魚詐騙也不如想像中的恐怖呢👇👇👇

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同場加映：《半澤直樹》教你 2 招防iPhone洩露私隱

《半澤直樹》新一集中以AirDrop傳送iPhone相片一幕，令日本觀眾關注到此功能存在私隱洩漏危機。

現今人手一部智能手機，生活上除了釣魚網站對保安構成威脅，有時連自己手上的 iPhone 也未必信得過，早前播畢的《半澤直樹2》中，半澤直樹就靠著 AirDrop 將大和田的私密照傳到自己手機當中，一時之間引起大家對 AirDrop 功能保安的關注。

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