【iPhone/iPad 保安防盜 10 個貼士】智能手機如 iPhone 除了日常用到的Apps 功能,近年更逐漸成為不少人的付款工具,但多功能的背後,也意味著更多的安全風險。 有見用戶對於 iPhone/iPad 等 iOS 裝置的保安疑慮日益加重,Apple 方面近日就發出了一份官方文件,一步一步為用戶提供手機保安的設定貼士。

Apple 官方保安 10 式、提升 iPhone/iPad 保安系數

Apple 官方日前以一份 20 頁的 PDF 檔案方式,以「Device and Data Access When Personal Safety is at Risk」為題,公開了大量有關 iPhone、iPad 等 iOS 裝置的保安設定。

綜觀全份文件,雖然裡面有很多依然是老生常談,但《香港01》科技玩物編輯在文章中抽取了大部份精華、再整理出 10 個方法,讓 iPhone、iPad 用戶可以有條理地檢視並升級自己的手機/平板的安全系數。

👇👇👇按圖看 iPhone/iPad 保安防盜10招圖文詳細👇👇👇

甚麼是釣魚詐騙?避免「中毒」6 大Q&A

看到上述 Apple 公開的最後一個招數,讀者可能心生疑惑,不明白甚麼是「網絡釣魚」詐騙,甚至認為自己已經「中招」;早陣子 Deliveroo 發出錯誤的優惠電郵後也引發過類似的恐慌,但其實只要了解當中的操作,釣魚詐騙也不如想像中的恐怖呢👇👇👇

同場加映:《半澤直樹》教你 2 招防iPhone洩露私隱

《半澤直樹》新一集中以AirDrop傳送iPhone相片一幕,令日本觀眾關注到此功能存在私隱洩漏危機。

現今人手一部智能手機,生活上除了釣魚網站對保安構成威脅,有時連自己手上的 iPhone 也未必信得過,早前播畢的《半澤直樹2》中,半澤直樹就靠著 AirDrop 將大和田的私密照傳到自己手機當中,一時之間引起大家對 AirDrop 功能保安的關注。

