打工仔返工時劇癮起，當然想即刻偷下空閒時間煲劇。不過返工光明正大咁煲劇，畀老細見到就唔好啦。想係公司偷偷地煲劇，不妨試下用Chrome嘅擴充插件「Netflix Hangouts」，將睇劇嘅視窗完美隱藏，咁就可以安心睇Netflix啦！

返工時間煲劇唔想咁張揚，除了將螢幕較暗之外，仲可以將螢幕偽裝成開視像會議的模式，就算其他人見到只會以為你開緊會，加上疫情下多了人用Zoom工作，更加不會覺得奇怪！想知如何神不知鬼不覺地係扮工時間煲劇，就要睇下面教學。

👇👇【點圖放大睇】打工仔扮工一定要識點用插件偷睇Netflix👇👇

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返工煲劇是絕對不可原諒，此風不可長。開會時如果因眼神飄忽被踢爆，更有可能被炒，大家使用插件前還是好好考慮。

另外介紹下面3個睇Netflix一定要安裝的Chrome插件，對打工仔學英文、搵好戲有好大幫助。有呢啲軟件可以將睇劇嘅層次昇華，身為劇迷嘅你點可以唔識！

👇👇【點圖放大睇】Netflix劇迷必裝，教你用3個Chrome擴充軟件👇👇

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同場加映：Netflix避雷必裝2個Chrome插件睇IMDb評分 附3個實用插件推薦

港人放假在家最喜歡煲劇，如果遇上劇荒，你又點樣係茫茫大海中找好劇出嚟？相信大家一般會在Netflix推薦的劇單上觀看預告片，看到好像不錯的作品後就開始觀看，不過咁做很多時又會在看下去後才發現不喜歡。想在Netflix看劇避免「中伏」，有些小技巧可以學習，下面就介紹兩個睇Netflix必用的評分工具。

👇👇【點圖放大睇】Netflix 2大評分工具，教你避開爛劇👇👇

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