iPhone 13 傳聞｜終於告別 2020，踏入 2021 年很多科技迷都馬上放眼新一年的產品，當中的焦點之一，必定離不開 iPhone 13 系列。包括很多果迷期待已久的 120Hz 螢幕，以及想 Apple 再次為 iPhone 加入的 Touch ID 等，以下筆者將會整合近期 iPhone 13／iPhone 13 Pro 的 11 大傳聞。

在這 11 個傳聞中，A15 Bionic 晶片和 iPhone 13系列將如 iPhone 12 般推出 4 款手機，基本上已是在預期之內，但當中仍不乏一些令果迷看到會非常期待的傳聞，包括 Touch ID 又傳將會回歸等，未有今次又會有幾多個傳聞成真呢？而 Apple 會否帶來驚喜的技術呢？

👇👇11大iPhone 13／iPhone 13 Pro 傳聞整合👇👇

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資料來源：imore﹑macrumors﹑9to5mac

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