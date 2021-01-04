每年的手機產品都有新突破，像是2020年新出的iPhone 12 Pro Max 夜景模式就有超驚喜效果！不過不是每個技術都會令人驚嘆，外國科技網站GSMArena近日就發起投票，選出2020年最不受歡迎的科技設計，並希望2021年這些糟糕的設計不會再出現！

有近2萬位網民投票選出2020年最糟糕的手機技術／設計，當中在年尾一度造成熱話的iPhone取消隨機附送的充電器當然上榜，有超過四分一的網友都投選這個選項，看來網友都非常討厭蘋果這項新的設計。不過第一位竟然是因為這個原因上榜，下面就揭曉結果和大家數數2020年最糟糕的手機設計！

👇👇網民票選6個2020年最不受歡迎的手機設計👇👇

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同場加映：手機螢幕變捲軸/彎曲未算最吸引 網民選2021最期待手機技術Top 8

日前外國媒體GSMArena發起網上投票，列出8項手機硬件的新技術，由網民選出2021年最期待手機技術的Top 8。想不到手機螢幕彎曲、捲軸手機竟然未算是最受歡迎！

👇👇2021年網民最期待的手機技術Top 8【點圖放】👇👇

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想知2021年網民最期待甚麼手機新技術？即睇：手機螢幕變捲軸/彎曲未算最吸引 網民選2021最期待手機技術Top 8