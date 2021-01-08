小米在 2020 年尾於香港推出了小米 Mi 10T 系列，其中的 Mi 10 T Lite 以＄2099 的低價成為香港 2020 年度最低價的 5G 手機。 然而自己的紀錄還是要由自己打破，在踏入 2021 年不久的今日（1 月 8 日）小米就在紅米 Redmi 品牌旗下發表了將以更平價上市的 5G 手機 Redmi Note 9T。

2021 首部千元 5G 機、Redmi Note 9T 六大賣點

今次以紅米品牌 Redmi Note 9T 其實亦即是小米早前在中國內地所推出的 Redmi Note 9 5G 的國際版本，不同的只在於記憶體規格有點差異，主要賣點都與中國版相若。

留意 Redmi Note 9T 的原型並非中國版的 Redmi Note 9 Pro，故內置的處理器為較冷門的 MediaTek 天璣 800U、而非 Qualcomm 出品的 Snapdragon 750G，然而用 MediaTek 除了有效壓低售價之外，Redmi Note 9T 尚有 6 大賣點，令性價比更為吸引。

👇👇👇按圖放大看 Redmi note 9T 六大賣點詳細👇👇👇

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Redmi Note 9T 將會在 1 月 11 日於全球多個市場上市，暫時只有歐洲方面的售價，預料來到香港時會再平一截，真正由千元價位起跳，對於想試 5G 又預算有限的用戶而言是一個嶄新選擇👇👇👇

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小米旗下品牌近日頻推平價機，如果只是想要平價而不需要 5G 連線的話，上月推出的 POCO M3 或者可以考慮一下，其賣點規格亦與 Redmi Note 9T 出奇相似👇👇👇

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