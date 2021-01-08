Netflix 1月下架16套人氣劇集／動畫　白箱／愛情的溫度最後召集

新年新開始，Netflix都要清走舊戲！自12月《Sweet Home》和《今際之國的有梄》播完後，1月份Netflix上有許多知名動畫及韓劇都將會下架，當中不乏在Netflix上突然爆紅卻沒有劇情的燒柴片《家有壁爐》、韓劇《愛情的溫度》等，劇迷千萬別錯過！

在2021年1月份下架的作品清單中，幾乎大部分都是韓劇和日本動畫，《香港01》數碼生活記者精選出16套即將下架的人氣作品，例如有剛出完劇場版Netflix就下架的大熱動畫《白箱》、被網民喻為「神作」的《噬神者》等。下面16套Netflix作品，附上作品介紹，記得在下架前要看完！

👇👇【點圖放大睇】1月有邊16套Netflix動畫電視劇集即將下架？👇👇

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港人放假在家最喜歡煲劇，如果遇上劇荒，你又點樣係茫茫大海中找好劇出嚟？相信大家一般會在Netflix推薦的劇單上觀看預告片，看到好像不錯的作品後就開始觀看，不過咁做很多時又會在看下去後才發現不喜歡。想在Netflix看劇避免「中伏」，有些小技巧可以學習，下面就介紹兩個睇Netflix必用的評分工具。

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