【龍珠名場面】《龍珠 Dragonball》系列人氣歷久不衰，連堪輿學家李居明都話：2021 牛年要繼續睇龍珠！ 近日在網上就有 Photoshop 達人將日常用品／食物結合高超的繪圖技術，重現多個龍珠當中的經典場面，以下 20 個龍珠名場面當中，各位 Fans 又認得出幾多個？

水桶、橙皮、青口都是素材！PS 達人重現 20 個龍珠名場面

用粉碎的橙皮重現阿樂對上培植人時的死狀，真是滿滿的惡趣味呀…（圖 Creativetoon@FB）

泰國的一名畫師 อะไรก็ตูน（FB: @Creativetoon），擅長將日用品及食物的圖片加上自製的線條與色彩、以營造有趣的效果，其中一個為網民廣傳的系列，必然要數其龍珠主題的衍生作品，是 Fans 的話基本上一眼已經可以認出，可見畫師本身對作品都有相當認識👇👇👇

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同場加映：手機合成改圖必學 App

其實只要有創意，即使只用手機，都可以做到跟 Photoshop 類似的合成效果，《香港01》科技玩物編輯早前已經預備好實用教學，簡單幾步就做到自己心目中的效果啦👇👇👇

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