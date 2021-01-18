唇膏作為女生必備物，絕對不會嫌多，閒閒地每個女生都起碼有數十支唇膏用作襯不同衣服。每次見到新出顏色都會想買，買回來後才發現色號不適合自己，又無位放，就會開始後悔為何要衝動消費。你有沒有想過，未來只需要一支就可以符合你所有顏色的要求嗎？

唇膏控有福了！因為YSL在今年的美國消費電子展（Consumer Electronics Show）中展示出新推的智能唇彩調色機，用家可透過APP的人工智能選擇適合自己的唇彩色號，然後調色機會立即調配相應的顏色，以後鍾意幾時換色都得！

新出的唇彩設備 Rouge Sur Mesure由電子美容品牌 Perso和YSL共同開發。系列共有4種色調，每個色調有3支可替換顏色管。用家只需要在手機APP選擇想調出的色調，裝置就會調出適合的顏色。

懶得調色？APP還可以根據你的膚色、衣服、髮色、指甲油等，建議用家用甚麼顏色的唇彩，不用再打開一支支唇膏試顏色！即使是外出去旅行，也可以拆除頂部的唇彩盤，去到邊都可以補妝。以科學配色方法可以快速為用家尋找推薦最適合的色調，省卻時間。如果想試特別的色調，也不用花錢買些只用數次又用不完的唇膏！

👇👇【點圖放大睇】YSL新推唇彩調色機 Rouge Sur Mesure👇👇

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Rouge Sur Mesure會在今年春季開始發貨，預售價為299美金（約2,318港元），套裝包括調色機和兩組色調的顏色管。兩組色調幾乎可以調出適合絕大部份人的顏色，以一支YSL唇膏售價310港元為例，只要調出8款顏色以上就回本，對常買唇膏的女生來說非常划算。

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新年新開始，Netflix都要清走舊戲！自12月《Sweet Home》和《今際之國的有梄》播完後，1月份Netflix上有許多知名動畫及韓劇都將會下架，當中不乏在Netflix上突然爆紅卻沒有劇情的燒柴片《家有壁爐》、韓劇《愛情的溫度》等，劇迷千萬別錯過！

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