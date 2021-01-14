手機遊戲是近年遊戲業界的新潮流，遊戲方便性吸引不少玩家遊玩，卻也令玩家課金成癮的情況日趨嚴重。消委會實測下載及體驗11款免費手機遊戲，包括「PUBG」、「傳說對決」、「原神」等，分析其推銷課金手法，發現大部分遊戲商都會無孔不入地引誘玩家持續課金，令玩家容易墮入消費陷阱，情況令人擔憂。

近年遊戲開發商都想盡辦法留住手機遊戲玩家，在設計遊戲和推銷課金服務時，利用玩家的心理引誘他們持續課金。

例如在遊戲初期可以很快及很容易地升級，以提升玩家的滿足度；又會設如每日登入的獎勵機制，令玩家更有動機闖關升級。但當玩家在遊戲中開始遇上困難後，例如戰鬥力不足，開發商便會逐步推銷玩家購買虛擬商品，促使玩家課金。

消委會從App Store和Google Play的首20個最高收入排名遊戲中，選取11款設「抽獎」系統，及內購功能（in-game purchase）的免費下載手機遊戲進行實測。以遊戲內的宣傳手法、抽獎透明度、服務條款及客戶服務四方面分析。其中11款遊戲的最低課金金額為8元，「仙境傳說：新世代的誕生」最少則需要課38元。

課金金額相差龐大

11款遊戲的最低課金金額為8元，「仙境傳說：新世代的誕生」最少則需要課38元。部分遊戲設有累積課金，以課金金額分為1-18級，每級的儲值金額會以倍數跳升。只要玩家累積課金至指定金額，就能得到免費送贈獎勵包。以「叫我官老爺」為例，第一級最低為36元，但如果要達到最高18級VIP，則要累積課金480萬元，金額令人咋舌。

轉蛋抽獎欠透明度

轉蛋抽獎的透明度一向是手機遊戲的詬病。調查發現，僅7款遊戲有向玩家披露抽獎獲得各類商品的機率，5款遊戲抽到最稀有商品機率低於1%，「灌籃高手」機率最低只有0.2%。不少遊戲沒有向玩家提示抽獎只是有機會中獎，其中「全面屍控」及「天堂M」完全沒有公布中獎機率。

條款欠完善 玩家投訴無門

消委會在2020年錄得154宗有關網上遊戲的投訴，比2019年高出一倍。有玩家花大量時間金錢課金遊戲後，因違反遊戲條款不自知，在無預警下被無故封鎖帳號或永久停帳；亦有子女在家長不知情下課金，但因金額涉及電訊商及遊戲供應商，增加退款困難。即使有9款遊戲可讓玩家提出投訴，然而一般遊戲紀錄和服務情況是由開發商保存，玩家難以跟進，投訴無門。

同場加映：消委會14款藍牙喇叭評測 $1000買到靚音質 哪款Marshall最抵玩?

消委會｜藍牙喇叭逐漸成為每個家庭必備的數碼產品之一，而且成為入伙或節日禮物的固定成員之一。市面上較常見的藍牙喇叭，價錢由 $200元有找，高至超過$3000 元都有，到底價格範圍這麼大這如果選擇呢？消委會早前為14款藍牙喇叭做測試，大家送禮自用都可以參考以下測試結果。

👇👇消委會測試14款藍牙喇叭 Marshall三款喇叭皆有出色整體表現（以得分倒序排列）👇👇

+ 9 + 9 + 9

想知消委會測試7 款無線喇叭評分結果？即睇：消委會14款藍牙喇叭評測 $1000買到靚音質 哪款Marshall最抵玩?