CES 2021持續更新｜今屆2021年消費性電子展CES 2021因新冠肺炎COVID-19瘟疫關係改為網上進行，但新產品發布仍然算精彩頗有睇頭。本文帶各位率先睇LG可捲螢幕手機、Sony電動車Vision-S、Qualcomm 高通第2代屏下指紋技術3D Sonic Sensor Gen 2、Samsung家務助理機械人等7件在是次大會中亮相的新數碼電器Gadgets產品。

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資料來源：LG、Sony、9to5Mac（1/2）、Samsung（1/2）

同場加映👍：紅米 Redmi Note 9T港版實機試玩報告

【紅米 Redmi Note 9T】在 2021 新一年，小米旗下的 Redmi 品牌延續過往平價至上的定位，於 1 月 8 日發布了旗下首部 5G 機種 Redmi Note 9T。在今日（1月11日），小米公布了 Redmi Note 9T 於香港的發售詳情，其平價無疑使它成為當今市場最平價的 5G 機之餘，其功能亦有不少可取之處。

Redmi Note 9T 上手試、影音功能值回機價？（香港01美術部製圖）

在國際版 Redmi Note 9T 發布前，《香港01》科技玩物頻道記者就首先獲得了香港版本的實機上手試玩。其天璣 800U 處理器的效能雖然屬於中低階，但紅米方面除了從其提取了 5G 連線功能的優點之外，於機身其他功能上都下了功夫，尤其在影音功能上亦值得一讚。

👇👇👇按圖放大看 Redmi Note 9T 港版試玩簡評！👇👇👇

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同場再加映👍：消委會14款藍牙喇叭評測

藍牙喇叭逐漸成為每個家庭必備的數碼產品之一，而且成為入伙或節日禮物的固定成員之一。市面上較常見的藍牙喇叭，價錢由 $200元有找，高至超過$3000 元都有，到底價格範圍這麼大這如果選擇呢？

（香港01美術部製圖）

消委會早前為14款藍牙喇叭做測試，大家送禮自用都可以參考以下測試結果。

👇👇👇消委會測試14款藍牙喇叭！點圖放大睇Marshall三款喇叭皆有出色整體表現（以得分倒序排列）👇👇👇

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以上只講7款評分！想睇埋完整報告？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉消委會14款藍牙喇叭評測 $1000買到靚音質 哪款Marshall最抵玩?