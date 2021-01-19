豐澤網店新年優惠　三星65吋4K電視減過萬　超過30款劈價產品推介

數碼生活
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豐澤牛年優惠｜新年為全屋添置新傢俱﹑電器，不管是迷信還是心理作用，總是認為新氣象可以令來年更好運。新年前掃貨要掃得精明，趁店舖的優惠才出手，有機會幫銀包慳到不少。

繼蘇寧後，豐澤網店也推出農曆新年優惠，最誇張 Samsung 5吋 4K 電視減過萬元。筆者精選超過 30 款數碼產品優惠，並分類推薦。正打算買新家電或影音產品？點下圖放大了解：

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同場加映：CES2021七大最佳產品　ASUS G15奪最佳筆電　Samsung機械人最搶眼

CES2021 結束不久，今年在疫情下，各大廠商，如ASUS﹑Samsung﹑LG等，都在線上直播分享最新的產品。外媒 The Verge 一如以往，把 CES2021 的新產品，分成不同類別，並評選出該類別的最佳產品。如你正打算今年買新手提電腦﹑電視，以下的評選應該有很大的參考價值。

👇👇CES2021 外媒評選 7 大最佳產品👇👇

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