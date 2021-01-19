撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-01-19 13:21

2020年被稱為最糟糕的一年，遊戲創作人Max Garkavyy花了6個月時間精心設計，獨力製作《2020 Game》免費網站遊戲，將過去一年的大事場景重現！玩家可以一邊玩遊戲，一邊大事回顧！

《2020 Game》的標題是病毒。（《2020game》遊戲網站截圖）

《2020 Game》是一個懷舊風格的橫向遊戲，玩家可以利用鍵盤上的方向鍵來控制人物及跳過障礙物，只要繼續向前走，會經歷2020年的10件大事，最終倒數迎接2021年！不過沒想到結局竟是......大家一定要看到最後！

👇【點圖放大看】《2020game》重現10件經典大事👇

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同場加映：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro

又到新年，不少人都會換新手機迎新年。適逢5G服務已經啟用一段時間，相信會有更多人打算換新5G手機。消委會近日發表60款4G和5G電話的測試結果，想買新手機的人，就要留意報告評分再決定！

蘋果、三星、小米等品牌都陸續推出支援與5G的新款手機，惟5G手機及網絡較貴，不少人都選擇繼續用4G手機。消委會今次共測試30款4G手機及30款5G手機，價錢由最平$788至最貴$16,988不等。結果發現，有售價接近過萬元的手機耐用評分只有2.5星，亦有最平款5G手機評分接近滿分。

是次評分項目包括照片及影片功能、電池表現、耐用表現及綜合手機表現等，且測試用的手機樣本主要由歐洲購買，因此某部分型號在本港沒有正式發售。想知30款5G手機評分和消委會推介哪款手機？按下圖放大觀看。

👇👇【點圖放大看】消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

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另外測試的30款4G手機，售價由$788至$5,398不等，按下圖放大觀看。

👇👇【點圖放大看】消委會實測30款4G手機詳細報告及評分👇👇

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電池續航力差異大

電池最持久的5G手機是Samsung Galaxy A42 5G；4G手機則是Samsung Galaxy M51及小米 Note 10 Lite，充滿電後可用45小時或以上，獲滿分。相反兩款過萬的iPhone 12 Pro和Pro Max電池表現只有3.5分，較為遜色。

相機質素參差

5G手機中，Samsung的Galaxy 20 Ultra 5G和Galaxy Note 20 5G、蘋果的4款iPhone 12型號、及華為的Mate 40 Pro和P40 Pro Plus相機質素最好，獲最高分，主鏡頭攝錄影片畫質細緻，前後鏡頭質素佳。4G手機中，Alcatel 1B（2020）的相機最差，只有兩分。

想知更多消委會的4G、5G手機報告及評分？即瀏覽全文：消委會60款4G/5G手機評測 2100元機CP高 效能媲美iPhone12 Pro