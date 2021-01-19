Samsung Galaxy S21︱直屏曲屏有咩分別？即睇曲面螢幕六大優缺點

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

時下不乏採用曲面螢幕設計的旗艦手機，以 Samsung 及 Huawei 為例，就分別備有 Super Amoled 曲面屏及瀑布屏。近日發布的 Galaxy S21 系列，三款手機就僅有 Galaxy S21 Ultra 搭載雙曲面螢幕，而其餘兩款就配備直屏。如果想入手的話你又會怎選擇呢？而究竟曲面螢幕又有什麼優缺點呢？

曲面螢幕手機

傳統手機通常只配備一個平面屏幕，而曲面螢幕手機就是指屏幕兩邊邊緣位置帶有一定弧度，現時絕大部份曲面屏幕都是雙曲面，更有少數採用四曲面。不過無論是雙曲面還是四曲面，機身設計及屏佔比也明顯較平面屏幕美觀及理想。

▼▼▼點擊即睇曲面螢幕六大優缺點！應該點揀？▼▼▼

+13
+13
+13

👇👇相關圖輯：即睇Samsung Galaxy S21 Ultra 5G的5大獨有賣點、詳盡規格、售價以及機身細節慢慢睇👇👇

+24
+24
+24

👇👇相關圖輯：即睇Samsung Galaxy S21系列三款實機圖輯，以及三款S21的詳盡規格表一覽👇👇

+44
+44
+44
Samsung S21／S21+／S21Ultra實試｜首見SPen、3分鐘速睇10升級位
S21實測｜Samsung Galaxy S21／S21+／S21 Ultra機身細節對比圖輯
Samsung S pen將觸控筆拯救？它如何由被嫌棄到重新定位
Samsung Galaxy Z Fold與S Pen將成絕配？大屏幕先驅Note風光不再
Samsung Galaxy Z Fold3將採用三摺？新專利曝光鍵盤設計有絕殺
Samsung Galaxy Z Fold 2評測　真正成熟摺機　充分利用雙屏優勢
Samsung Galaxy Z Flip 5G評測　小升級有進步　目前性能最強摺機
Samsung Galaxy Note 20成系列告別作？明年或由S21、Fold 3接棒

延伸閱讀：

出機前先睇大細，Galaxy S21／S21+／S21 Ultra 拍住比

全新外觀、高屏比螢幕、頂級攝力，Galaxy S21 系列港版 6 千有找

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。