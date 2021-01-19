Samsung Galaxy S21︱直屏曲屏有咩分別？即睇曲面螢幕六大優缺點

時下不乏採用曲面螢幕設計的旗艦手機，以 Samsung 及 Huawei 為例，就分別備有 Super Amoled 曲面屏及瀑布屏。近日發布的 Galaxy S21 系列，三款手機就僅有 Galaxy S21 Ultra 搭載雙曲面螢幕，而其餘兩款就配備直屏。如果想入手的話你又會怎選擇呢？而究竟曲面螢幕又有什麼優缺點呢？

曲面螢幕手機

傳統手機通常只配備一個平面屏幕，而曲面螢幕手機就是指屏幕兩邊邊緣位置帶有一定弧度，現時絕大部份曲面屏幕都是雙曲面，更有少數採用四曲面。不過無論是雙曲面還是四曲面，機身設計及屏佔比也明顯較平面屏幕美觀及理想。

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