撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-01-20 15:10

【ASUS ROG Phone 5 曝光】ASUS 近年在手機產品著重兩大皇牌，分別為 ZenFone 及 ROG Phone 系列，但一向在暑假才更新的 ROG Phone 新作，近期卻有多次傳聞流出，而且連實機也在網上多次現身，看來 ROG Phone 5 的發布日期真的迫近眉睫。

ASUS ROG Phone 5 實機曝光、率先數 5 大賣點

據消息指，ASUS 新一代的 ROG Phone 避開了中國人忌諱的「4」字、將直接以「ROG Phone 5」的名稱命名，而近期在網上曝光的 ROG Phone 5 實機，顯示新機設計語言與前幾代相似，不過作為招牌的 RGB 閃燈 ASUS ROG 標誌（即業內戲稱「敗家之眼／信仰之眼」），卻被換成了一個細小的副屏幕。

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ASUS 官方早前已經在內地放出預告，指新的 ROG Phone 即將發表，但 ROG Phone 5 的正式發表日期還有待官方正式公布，有傳發布日期會落在今年的 3 月左右時間。

雖然縮短產品的更新周期有可能打亂上代買家的信心，然而過往 ZenFone 系列與 ROG Phone 的發布日期太近，做成了同期「自相殘殺」的局面，對 ASUS 手機的銷售做成了一定打擊，今次將 ROG Phone 5 提前發布，或有效錯開兩個系列的發售時間，讓市場更容易消化存貨。

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2020 年度登場的 ASUS ZenFone 7 系列，大玩翻轉三鏡頭，但一樣極速減價（圖 ASUS）

另一邊廂，可能零售渠道已大概「收到風」，知悉 ASUS 會在近期發表新的旗艦，故在 2021 剛開始不久，已經將 ASUS 2020 年下半年才推出旗艦機減價發售，目前算是頗抵玩的當打旗艦系列之一👇👇👇

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