撰文： 黃正軒 最後更新日期： 2021-01-20 13:46

Apple精選iPhone 12拍攝高清靚相17張免費下載作Wallpaper｜Apple早前分享了iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max用家拍攝的高清照片庫，當中日夜城市景觀、自然風景、人物肖像等寫真，張張可作手機或電腦Wallpaper。

Apple表示iPhone 12系列提供先進相機系統，配備A14 Bionic仿生晶片，為所有用家提供強大的運算攝影功能。Apple新聞稿又指，此寫真圖庫展出世界各地攝影師使用iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max來捕捉日間到夜晚的城市風光、自然景觀（包括夜空）、人物等對象，拍攝出「令人驚嘆」的精彩相片。

👇👇👇Apple精選世界各地iPhone 12用家拍攝高清靚相！點圖放大即睇iPhone 12 Pro Max拍攝能力簡介+Apple分享世界各地攝影師以iPhone 12 mini/iPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max鏡頭捕捉17張絕美城市風光、自然風景、人物肖像！👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

必睇相關文章👉👉👉iPhone 12 Pro Max評測｜影相質素勁過Pro幾多？怪物級電量有驚喜

資料來源：Apple

同場加映👍：iPhone 12拍攝ProRAW懶人包

ProRAW來了！iPhone 12 Pro Max 拍攝懶人包｜iPhone 12 Pro／Pro Max更新至iOS 14.3之後，新增「ProRAW」的拍攝相片格式，令用家在執相時彈性更大，方便後製。不少攝影師試過iPhone 12 Pro的ProRAW格式後，讚不絕口。究竟如何才可以啟動ProRAW功能？ProRAW的相片可以執到有幾靚？以及介紹3個iPhone上必用的執ProRAW apps！

iPhone 12 Pro／Pro Max更新至iOS 14.3之後，新增「ProRAW」的拍攝相片格式，令用家在執相時彈性更大，方便後製。（香港01美術部製圖）

iPhone 12 Pro／Pro Max的ProRAW格式相片，終於連同iOS 14.3一同推出。Apple於10月時的發布會指出ProRAW格式的相片，利用Deep Fusion以及Smart HDR等拍攝技術融合下的RAW格式影像檔，更有深度及更多影像資訊集合，可以方便用家後期執相時有更大的彈性，可以對色彩、細節和動態範圍作深度處理。

利用ProRAW的優點，簡單後期執出大師級的靚相。（iPhone 12 Pro Max拍攝、林勇攝）

聽落好像很複雜，但使用上其實十分簡單，而且如果配合記者介紹的3個apps，更易上手，簡單就可以將ProRAW後期執出大師級的相片。

👇👇👇點圖放大即睇ProRAW如何使用、實試分別、什麼時間適用以及3個ProRAW必備執apps介紹懶人包圖文解說！👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

以上教學講了一半也未有！想了解埋ProRAW拍攝建議場景、輸出至電腦方法及ProRAW簡易執相Apps介紹？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉ProRAW懶人包iPhone 12 Pro拍攝使用教學 3大app輕鬆執靚相